E-5'te boş yolda, fıskiye suları kazaya neden oldu - Son Dakika

E-5 Esenyurt Haramidere mevkisinde gıda yüklü bir kamyonet, iddiaya göre fıskiye suları nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonette sıkışan bir kişi ön cam kırılarak kurtarıldı.



Olay, saat 09.30 sıralarında E-5 Esenyurt Haramidere mevkisi Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gıda taşıyan bir kamyonet yan yol üzerinde sulama yapılan çimlerden akan su nedeniyle kaydı. Sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği 34 TL 2702 kamyonet yan yol ayrımı taşına doğru devrildi. Kamyonet sürücüsü yara almadan araç içinden çıktı yan koltuktaki kişi ise sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler araç içinde hareket edemeyen kişiyi kurtarmak için kamyonetin içine girdi. Kamyon içinde travma sedyesine bağlanan şahıs, itfaiye tarafından ön cam kırılarak dışarıya çıkarıldı. Ambulans ile hastaneye götürülen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Çim sulama fıskiyesi kazaya sebep oldu iddiası



Çevredeki vatandaşların iddiasına göre ise yol kenarındaki çimlerin sulanmasıyla yola taşan sular, yolu kayganlaştırdı. Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Sulama suyu yola geldiği için araba kaymış" dedi. - İSTANBUL