Son Dakika Haberleri: E-5'te deprem trafiği havadan görüntülendi
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E-5'te deprem trafiği havadan görüntülendi

1 saat önce

İstanbul'da yaşanan depremin ardından araçlarıyla evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar ana yollarda yoğunluk oluşturdu.

E-5'te deprem trafiği havadan görüntülendi, System.String[]

İstanbul'da yaşanan depremin ardından araçlarıyla evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar ana yollarda yoğunluk oluşturdu. E-5 karayolu üzerinde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.


İstanbul'da yaşanan deprem sonrası panik yaşayan vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu. Depremin hemen ardından yaşanan panik nedeniyle okullar öğrencileri, iş yerleri de çalışanlarını evlerine gönderdi. Depremin yaşandığı saat 13.59'dan itibaren evlerine araçlarıyla ulaşmaya çalışanlar,ana yollarda trafik yoğunluğuna neden oldu. E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:58 Kaynak: İHA
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