- E-5'te feci olay... Köprüden yola atladı - Son Dakika

- E-5'te feci olay... Köprüden yola atladı
15.10.2020 15:50
- E-5'te feci olay... Köprüden yola atladı Edirnekapı'da üst geçitten E-5'e atlayan bir kişi hayatını kaybetti.
- E-5'te feci olay... Köprüden yola atladı
İSTANBUL - Edirnekapı'da üst geçitten E-5'e atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Edinilen bilgilere göre olay saat 11.00 sıralarında Edirnekapı E-5'te yaşandı. Metrobüs için kullanılan üst geçide çıkan Gürkan S. E-5 karayoluna atladı. Bir otomobilin üzerine ve ardından yere düşen Gürkan S. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine gelerek ceset üzerinde incelemede bulundu. Gürkan S.'nin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaşanan olay nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu
Son Dakika Sevgilisiyle video çeken Paige Turley, amuda kalkınca göğüsleri açıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var