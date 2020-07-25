E-5'te iki araç birbirine girdi: 3 yaralı - Son Dakika

E-5'te iki araç birbirine girdi: 3 yaralı

-Yaralının yakınları sinir krizi geçirdi

İSTANBUL - E-5 karayolu Göztepe mevkiinde seyir halinde olan otomobil aniden durunca arkasında ilerleyen kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken yaralıların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza, E-5 karayolu Göztepe mevkiinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Opel Astra markalı otomobil iddiaya göre bir anda durunca arkadan gelen patates yüklü kamyonet otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da hasar alırken araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin yakını ise olay yerine gelip kazayı gördüğünde sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren kadını yine yakınları sakinleştirmeye çalıştı.