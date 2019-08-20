Son Dakika Haberleri: E-5'te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada
Son Dakika Güncel Haber

E-5'te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada

1 saat önce

5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi.

E-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. E-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında hiçbir güvenlik önlemi olmadan iki çocuk yolculuk ettirildi. Kamyonet kasasında yolculuk ettirilen çocuklar adeta görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Çocukların kamyonet kasasından şans eseri düşmemesi olası bir faciayı önledi. Sorumsuz sürücü bu davranışıyla hem çocukların hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
(İHA)
Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Down sendromlu çocuk, okulda cinsel saldırıya uğradı
Son dakika: Kayyum kararıyla ilgili Soylu'dan ilk açıklama Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 201,7 milyar dolara geriledi Konut satışları Temmuz'da yüzde 17,5 azaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 10:57:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: E-5'te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]