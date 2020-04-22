E-5'te ilerleyen sürücü art arda makas attı, trafiği böyle tehlikeye soktu - Son Dakika

E-5'te ilerleyen sürücü art arda makas attı, trafiği böyle tehlikeye soktu

İSTANBUL - E-5 karayolunda otomobiliyle ilerleyen sürücü diğer araçlara aldırmadan art arda makaslar attı. Sorumsuz sürücü bu hareketiyle hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

E-5 karayolu Kartal mevkiinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda, otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü art arda makaslar atarak diğer araçları solladı. Sürücü, bu sorumsuz davranışıyla hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını adeta hiçe saydı. Sürücünün art arda makas attığı anlarda bir kaza yaşanmaması olası bir faciayı önlenmiş oldu.