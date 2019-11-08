Son Dakika Haberleri: E-5'te ilginç görüntü...Güvercinin araç üzerindeki yolculuğu kamerada
Son Dakika Genel E-5'te ilginç görüntü...Güvercinin araç üzerindeki yolculuğu kamerada

E-5'te ilginç görüntü...Güvercinin araç üzerindeki yolculuğu kamerada

6 saat önce

5'te ilginç görüntü.

E-5'te ilginç görüntü...Güvercinin araç üzerindeki yolculuğu kamerada

İSTANBUL - E-5 Karayolu'nda seyir halinde olan bir araç üzerinde bulunan beyaz güvercini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görenlerin dönüp bir daha baktığı güvercin bir süre araç üzerinde durduktan sonra uçarak gözden kayboldu.

Şirinevler E-5 Karayolu üzerinde kameralara yansıyan görüntülerde beyaz bir araç üzerinde bulunan beyaz güvercin ilginç görüntülere sahne oldu. Topkapı istikametinde seyir halindeki bir aracın üzerine beyaz bir güvercin kondu. Bir süre araç üzerinde hareketsiz şekilde duran güvercini gören diğer sürücüler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Sürücüsünün farkında bile olmadığı araç üzerinde duran beyaz güvercin daha sonra uçarak gözden kayboldu. Görenlerin dönüp bir daha baktığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt edildi.

E-5'te ilginç görüntü...Güvercinin araç üzerindeki yolculuğu kamerada

Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 16:51:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: E-5'te ilginç görüntü...Güvercinin araç üzerindeki yolculuğu kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]