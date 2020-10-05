E-5'te inanılmaz görüntüler - Son Dakika

E-5 kara yolunda bekleyen çocukların, gelin arabalarının önüne atarak para almak için uğraştığı anlar yürekleri ağızlara getirdi. Çocuklar araç ilerlemesin diye kaputun üzerine yatarken, yaşanan o korku dolu anlar kameralar tarafından kaydedildi.

E-5 kara yolu Küçükçekmece mevki'i gelin arabalarından bahşiş almak isteyen çocukların akınına uğradı. Özellikle hafta sonları gelen çocuklar sabahın erken saatlerinden itibaren yolda gelin arabası beklemeye başlıyor. Gruplar halinde yolun belirli bölümlerinde bekleyen çocuklar kazaya davetiye çıkartıyor. Çocukların bazıları E-5 üzerinde gördükleri gelin arabasının lastiğinin altına emekleyerek kendini atıyor. Bu sırada diğer bir çocuk işe hemen arabanın önüne yatıyor. Bunun üzerine araç sahipleri mecburen durmak zorunda kalıyor. Bazı araç sahipleri çocukları araçlarından inerek kovalarken bazıları ise çareyi zarf atmakta buluyor. Çocuklar E-5'ten geçen ve akan trafiğe rağmen her gelin arabasının altına atarak üç kuruş için canlarını hiçe sayıyor. Bu tehlikeli olay gün boyu devam ediyor. Yaşanan bu anlar ise İhlas Haber Ajansı kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüler de çocukların E-5 kara yoluna emekleyerek çıkarak gelin arabalarının altına kendilerini atmaları ve daha sonra araçların üzerine atlamaları ve görülüyor. - İSTANBUL