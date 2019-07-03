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E-5'te kamyon kasasındaki çuval yığınlarının üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

28 dakika önce

5'te kamyon kasasındaki çuval yığınlarının üzerinde tehlikeli yolculuk kameradaİSTANBUL - E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde ilerleyen kamyonun kasasındaki metrelerce yükseklikteki çuval yığınlarının üzerinde yolculuk eden 2'si çocuk 6 kişi görenleri şaşkına çevirdi.

E-5'te kamyon kasasındaki çuval yığınlarının üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
İSTANBUL - E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde ilerleyen kamyonun kasasındaki metrelerce yükseklikteki çuval yığınlarının üzerinde yolculuk eden 2'si çocuk 6 kişi görenleri şaşkına çevirdi. Çuval yığınlarının şans eseri yola devrilmemesi olası bir facianın önüne geçti. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde seyir halinde olan bir kamyonun kasasında metrelerce yükseklikteki çuval yığınlarının üzerinde yolculuk eden şahıslar görenlerin yüreklerini ağza getirdi. 2'si çocuk 6 kişi, çuval yığınları üzerinde yolculuk ederek hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Çuval yığınlarının üzerinde yolculuk eden şahıslar rahatlıklarıyla dikkat çekerken, yığınların yola devrilmemesi olası bir faciayı önledi.
Kamyon kasasındaki metrelerce yükseklikteki çuval yığınlarının üzerinde tehlikeli yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki kamyonun kasasındaki çuval yığınlarının üzerinde 6 kişi yolculuk ediyor.
E-5'te kamyon kasasındaki çuval yığınlarının üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:42 Kaynak: İHA
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