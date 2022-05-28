E-5'te tehlikeli yolculuk... Kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk yaptılar - Son Dakika
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E-5'te tehlikeli yolculuk... Kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk yaptılar

28.05.2022 09:39

5'te tehlikeli yolculuk... Kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk yaptılar Bahçelievler E-5 Karayolu'nda karton dolu kamyon kasasında uyuyarak ilerleyen iki kız çocuğunu görenler 'bu kadarına da pes' dedirtti.

E-5'te tehlikeli yolculuk... Kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk yaptılar

İSTANBUL - Bahçelievler E-5 Karayolu'nda karton dolu kamyon kasasında uyuyarak ilerleyen iki kız çocuğunu görenler 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Dün saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Şirinevler E-5 Karayolu'nda, bir kamyonun kasasının içindeki geri dönüşüm malzemeleri üzerinde 2 çocuğun uyuyarak yolculuk yaptığı görüldü. Tehlikeye davetiye çıkaran yolculuk, 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Kameraya yansıyan görüntülerde geri dönüşüm malzemesi dolu kamyonetin kasasındaki iki kız çocuğunun uyuduğu görüldü. Öte yandan Sefaköy istikametine giden sürücünün tehlikeli yolculuğa aldırmadan yoluna devam etti.

E-5'te tehlikeli yolculuk... Kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk yaptılar
E-5'te tehlikeli yolculuk... Kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk yaptılar
E-5'te tehlikeli yolculuk... Kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk yaptılar
E-5'te tehlikeli yolculuk... Kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk yaptılar
E-5'te tehlikeli yolculuk... Kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk yaptılar
E-5'te tehlikeli yolculuk... Kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk yaptılar

YORUMLAR
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E-5'te bisikletlinin yürekleri ağza getiren yolculuğu E-5'te bisikletlinin yürekleri ağza getiren yolculuğu KARTAL D-100'DE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA KARTAL D-100'DE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa E-5'te tehlikeli yolculuk... Kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk yaptılar - Son Dakika


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