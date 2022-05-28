E-5'te kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk yaptılar - Son Dakika
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E-5'te kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk yaptılar

28.05.2022 15:37
E-5'te kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk yaptılar

Bahçelievler E-5 Karayolu'nda karton dolu kamyon kasasında uyuyarak ilerleyen iki kız çocuğunu görenler 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Bahçelievler E-5 Karayolu'nda karton dolu kamyon kasasında uyuyarak ilerleyen iki kız çocuğunu görenler 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Dün saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Şirinevler E-5 Karayolu'nda, bir kamyonun kasasının içindeki geri dönüşüm malzemeleri üzerinde 2 çocuğun uyuyarak yolculuk yaptığı görüldü. Tehlikeye davetiye çıkaran yolculuk, 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Kameraya yansıyan görüntülerde geri dönüşüm malzemesi dolu kamyonetin kasasındaki iki kız çocuğunun uyuduğu görüldü. Öte yandan, Sefaköy istikametine giden sürücünün tehlikeli yolculuğa aldırmadan yoluna devam etti. - İSTANBUL

E-5'te kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk yaptılar
E-5'te kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk yaptılar

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Kaynak: İHA

geri dönüşüm, Bahçelievler, Şirinevler, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa E-5'te kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk yaptılar - Son Dakika


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