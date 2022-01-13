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E-5'te kamyonetin yedek lastiği yola fırladı... O anlar kamerada - Son Dakika

E-5'te kamyonetin yedek lastiği yola fırladı... O anlar kamerada

13.01.2022 12:21

5'te kamyonetin yedek lastiği yola fırladı.

E-5'te kamyonetin yedek lastiği yola fırladı... O anlar kamerada

İSTANBUL E-5 karayolu Beylikdüzü mevkiinde bir kamyonetten fırladığı ileri sürülen yedek lastik sürücüleri ve trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşanan anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, E-5 karayolu Beylikdüzü mevkiinde yaşandı. Bir kamyonete ait olduğu söylenen yedek lastik yola düştü. Yolda uzun süre seyreden teker trafiği ve sürücüleri tehlikeye soktu. Lastiğin bir süre sonra kendiliğinden yol kenarında durduğu ifade edildi. Yaşanan anlar ise bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

E-5'te kamyonetin yedek lastiği yola fırladı... O anlar kamerada
E-5'te kamyonetin yedek lastiği yola fırladı... O anlar kamerada
E-5'te kamyonetin yedek lastiği yola fırladı... O anlar kamerada

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Beylikdüzü, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa E-5'te kamyonetin yedek lastiği yola fırladı... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: E-5'te kamyonetin yedek lastiği yola fırladı... O anlar kamerada - Son Dakika
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