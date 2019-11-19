Son Dakika Haberleri: E 5'te kaza yapan lüks cip adeta amuda kalktı
Son Dakika 3. Sayfa E 5'te kaza yapan lüks cip adeta amuda kalktı - Son Dakika

E 5'te kaza yapan lüks cip adeta amuda kalktı

6 saat önce

E 5'te kaza yapan lüks cip adeta amuda kalktı Kadıköy'de inanılmaz kurtuluşİSTANBUL - E-5 karayolu Kadıköy mevkiinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden hakimiyetini kaybettiği lüks cip önce refüjde çarptı, ardından adeta amuda kalktı.

E 5'te kaza yapan lüks cip adeta amuda kalktı

Kadıköy'de inanılmaz kurtuluş

İSTANBUL - E-5 karayolu Kadıköy mevkiinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden hakimiyetini kaybettiği lüks cip önce refüjde çarptı, ardından adeta amuda kalktı. Cip sürücüsü kazadan yaralı kurtulurken, kazayı görenler gözlerine inanamadı .

Kaza bugün akşam saatlerinde E -5 karayolu Kadıköy mevkiinde meydana geldi. Lüks cipin sürücüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı aracının hakimiyetini kaybetti. Cip önce refüje çarptı ardından ters dönüp adeta amuda kalktı. Takla atan araca seyir halindeki diğer 2 aracın çarpmasıyla karayolu trafiğe kapandı. Kazada cipte bulunan sürücüyü diğer araç sürücüleri çıkardı.Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise cip sürücüsüne müdahalede bulundu.

Yapılan ilk müdahalenin ardından takla atan aracın şoförü en yakın hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları sürerken karayolunda trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

E 5'te kaza yapan lüks cip adeta amuda kalktı

Kadıköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
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