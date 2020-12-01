E-5'te kısıtlama öncesi yoğunluğu - Son Dakika

E-5'te kısıtlama öncesi yoğunluğu

01.12.2020 16:49

Korona virüsü tedbirleri kapsamında bu akşamdan itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında bu akşamdan itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Yer yer trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala mesai saatinin bitimiyle birlikte vatandaşların trafiğe çıkması yoğunluk oluşturdu. Saat 21.00'den itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar mesainin bitimiyle birlikte araçlarıyla trafiğe çıkması, yoğunluğa neden oldu. Kısıtlamada ceza yemek istemeyen vatandaşlar erken yola çıkarken, E-5 Karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik uygulamasında kent genelinde saat 16.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 55'e çıktı.

(Medeni Topaloğlu - Halil Enes Sucu/İHA)

E-5'te kısıtlama öncesi yoğunluğu
E-5'te kısıtlama öncesi yoğunluğu
E-5'te kısıtlama öncesi yoğunluğu
E-5'te kısıtlama öncesi yoğunluğu
E-5'te kısıtlama öncesi yoğunluğu

Koronavirüs, İstanbul, E 5, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel E-5'te kısıtlama öncesi yoğunluğu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk sırada İmamoğlu var Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı Koronavirüsten ölen Selver hemşirenin mesai arkadaşı: Ne olur maske takın Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü Annesini, "Seni hangi silahla öldüreyim?" diyerek tehdit eden üvey babasını pompalıyla vurdu
Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak         
16:52
Beşiktaş'tan ayrılıp Betis'e giden Victor Ruiz, performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu Beşiktaş'tan ayrılıp Betis'e giden Victor Ruiz, performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu         
16:41
Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek         
15:58
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Alıcı çıkmayan İngiliz perakende şirketi Debenhams tasfiye edilecek Alıcı çıkmayan İngiliz perakende şirketi Debenhams tasfiye edilecek         
15:36
Son Dakika! ÖSYM, ALES dahil 7 sınavı erteledi Son Dakika! ÖSYM, ALES dahil 7 sınavı erteledi         
15:33
Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen?         
15:21
Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir         
15:11
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
15 yıl önce öldürülen kadının 'koli bandıyla' yakalanan katilinden kan donduran ifade: Gittiğimde bıçaklanmıştı, birkaç kere de ben sapladım 15 yıl önce öldürülen kadının 'koli bandıyla' yakalanan katilinden kan donduran ifade: Gittiğimde bıçaklanmıştı, birkaç kere de ben sapladım         
13:52
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı! Baba, savcılığa koştu 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı! Baba, savcılığa koştu         
12:32
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 17:08:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: E-5'te kısıtlama öncesi yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei