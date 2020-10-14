E-5'te kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı - Son Dakika

E-5'te kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı

14.10.2020 04:12

5'te kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı E-5 Karayolu'nda seyir halindeyken kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak kaza yaptı.

E-5'te kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı

İSTANBUL - E-5 Karayolu'nda seyir halindeyken kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası yere savrulan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 03: 00 sıralarında E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde olan 34 RC 9824 plakalı motosiklet sürücüsü Umut Yeşil Menderes henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. Motosiklet üzerimde tek başına olan Menderes, kaza sonrası yola savrularak bacağından yaralandı. Yaralıyı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın yaşandığı yolu tek şeride düşürerek önlem alırken sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazada bacağından yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

E-5'te kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı
E-5'te kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı
E-5'te kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı
E-5'te kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı
E-5'te kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı

Küçükçekmece, Motosiklet, Kaza, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa E-5'te kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı - Son Dakika

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