E-5'te korkutan ambulans yangını - Son Dakika
Son Dakika Güncel E-5'te korkutan ambulans yangını - Son Dakika

E-5'te korkutan ambulans yangını

7 saat önce

5 karayolu Kartal Köprüsü mevki'inde bir ambulans yol ortasında yandı.

E-5 karayolu Kartal Köprüsü mevki'inde bir ambulans yol ortasında yandı. Faciadan dönülen olayda ambulanstaki hasta sedyeyle dışarı çıkartılırken itfaiye yangına müdahale etti.

E-5 karayolu Kartal Köprüsü mevki'i Kadıköy istikametinde saat 10.15 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre içerisinde hastayla beraber seyir halinde olan bir ambulans, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Görevliler, kaputundan dumanlar yükselen ambulansı yolun kenarına çekti. Ambulansta bulunan hasta sedye ile hızla dışarı çıkartıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanların yükseldiği ambulanstaki yangına itfaiye tarafından müdahale edildi. Müdahale sırasında hastanın da sedyeden doğrularak panik içerisinde ambulansa baktığı görüldü. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

E-5'te korkutan ambulans yangını

Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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