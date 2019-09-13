E-5'te korkutan görüntü...Kadın motosiklet sürücüsü arkasındaki çocuğu iple kendisine bağladı

Kendisine kask taktı, çocuğu unuttu

İSTANBUL - İstanbul'da her gün binlerce sürücünün kullandığı E-5 otoyolunda kadın motosiklet sürücüsünün davranışı bu kadarına da pes dedirtti. Kadın sürücünün, arkasına oturttuğu kasksız çocuğu kendisine belinden iple bağlayarak seyir etmesi adeta ölüme davetiye çıkardı.

Olay, İstanbul'da her gün binlerce araç sürücüsü tarafından kullanılan E-5 otoyolunda yaşandı. Haliç Köprüsü üzerinden Edirne istikametine seyir eden motosiklet sürücüsü kadın, arkasında oturan çocuğu kendisine ip ile bağlayarak seyir etti. Kadının bu davranışı adeta ölüme davetiye çıkardı. Hızla giden araçların arasından geçen kadının zaman zaman yaptığı hatalı davranışlar, kazaya da davetiye çıkardı. Kadına sımsıkı sarılan çocuğun korkusu ise yüzünden okundu. Zaman zaman sağ eli ile trafikte seyir halinde olan diğer sürücülere de el hareketi yapan kadının bu davranışı diğer sürücüler tarafından da tepki çekti.

Genellikle trafiğin ortasından seyir eden kadın sürücü, kendisine kask takarken arkasında bulunan çocuğa ise kask takmadı. Kadın sürücünün yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. Diğer sürücülerin kendisini görüntülediğini gören kadın, bu kez kendi başında bulunan kaskı da çıkararak tehlikeli seyrine hızlı bir şekilde devam etti. Kadın bir süre daha seyrettiği trafikte daha sonra gözden kayboldu.