E-5'te Makas Atan Sürücü Terör Estirdi Çarptığı Araç Takla Attı
2 saat önce
5 Otoyolu Kozyatağı mevkiinde trafikte makas atarak ilerleyen sürücü başka bir araca çaptı.
E-5 Otoyolu Kozyatağı mevkiinde trafikte makas atarak ilerleyen sürücü başka bir araca çaptı. Trafik magandasının çarptığı araç takla atarak bariyerlere çarparken, o anlar saniye saniye kaydedildi.
Olay, E-5 Otoyolu Kozyatağı mevkiinde geçtiğimiz akşam meydana geldi. Trafikte makas atarak ilerleyen sürücü karayolunu adeta birbirine kattı. Makas atan araç başka bir araca çarptı. Çarptığı araç ise takla atarak yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
O anlar ise başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir araç makas atarak ilerliyor. Makas atan araç başka bir araca çarpıyor. Çarpma sonrası araç takla atarak beton bariyere giriyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:43 Kaynak: İHA
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