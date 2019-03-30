Son Dakika Haberleri: E 5'te 'Makas' Kazası Kamerada

E 5'te 'Makas' Kazası Kamerada

1 saat önce

İstanbul'da E-5 karayolu Haramidere mevkisinde 'makas' attığı iddia edilen otomobil sürücüsü kontrolü kaybedince bariyerlere çarptı.

E 5'te 'Makas' Kazası Kamerada, System.String[]
İstanbul'da E-5 karayolu Haramidere mevkisinde 'makas' attığı iddia edilen otomobil sürücüsü kontrolü kaybedince bariyerlere çarptı. Kaza anı anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. E-5 karayolu Haramidere mevkisi Edirne istikametinde bir otomobil sürücüsü iddiaya göre, trafikteki onlarca aracın arasında "makas" atarak ilerlemeye başladı. Sürücü bir süre sonra otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yan dönerek bariyerlere çarptıktan sonra durabildi. Yürekleri ağza getiren kaza anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:01 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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