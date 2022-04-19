E-5'te motosiklet sürücüsünün ölümle dansı kamerada - Son Dakika
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E-5'te motosiklet sürücüsünün ölümle dansı kamerada

19.04.2022 08:47

5'te motosiklet sürücüsünün ölümle dansı kamerada E-5'te motosiklet sürücüsü direksiyonu bırakıp ayağa kalkarak şov yaptı E-5 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde motosikletli sürücü direksiyonu bırakıp ayağa kalktı, yetmedi kaskı çıkarıp kendisini kaydeden arkadaşına pozlar verdi.

E-5'te motosiklet sürücüsünün ölümle dansı kamerada

E-5'te motosiklet sürücüsü direksiyonu bırakıp ayağa kalkarak şov yaptı

İSTANBUL - E-5 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde motosikletli sürücü direksiyonu bırakıp ayağa kalktı, yetmedi kaskı çıkarıp kendisini kaydeden arkadaşına pozlar verdi. Motosiklet sürücüsünün adeta ölümle dansı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

E-5 Karayolu Haliç Köprüsü Ankara istikametinde ilerleyen motosiklet sürücüsünün tehlikeli motosiklet şovu korku dolu anlar yaşattı. Seyir halindeki motosikletli, yanında başka bir motosiklette bulunan arkadaşına telefonla kendisini kaydetmesini istedi. Arkadaşının çekmeye başladığı sırada motosiklet sürücüsü seyir halindeyken tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Ayağa kalkıp motosikletin direksiyonunu bırakan sürücü, bir süre sonra kafasındaki kaskı da çıkarttı. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü kaskı kafasına geri takarak arkadaşına pozlar vermeye başladı. Motosikletlinin canını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli motosiklet şovu ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

E-5'te motosiklet sürücüsünün ölümle dansı kamerada
E-5'te motosiklet sürücüsünün ölümle dansı kamerada
E-5'te motosiklet sürücüsünün ölümle dansı kamerada
E-5'te motosiklet sürücüsünün ölümle dansı kamerada

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Motosiklet, Haliç, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa E-5'te motosiklet sürücüsünün ölümle dansı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: E-5'te motosiklet sürücüsünün ölümle dansı kamerada - Son Dakika
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