E-5' te otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa E-5' te otomobil alev alev yandı - Son Dakika

E-5' te otomobil alev alev yandı

37 dakika önce

5' te otomobil alev alev yandı Karayolunda panik yaşandı E-5 karayolu Tuzla mevkiinde seyir halinde giden bir otomobilde yangın çıktı.

E-5' te otomobil alev alev yandı

Karayolunda panik yaşandı

İSTANBUL - E-5 karayolu Tuzla mevkiinde seyir halinde giden bir otomobilde yangın çıktı. Otomobildekiler kendilerini güçlükle dışarı atarken, araç alev alev yandı. Panik anları kameraya yansırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

E-5 Karayolu Tuzla mevkiinde seyir halinde giden 34 BYZ 431 plakalı otomobilde yangın çıktı. Aracı alevler sararken, otomobildekiler kendilerini dışarı attı . Büyük panik yaşanırken, olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri geldi. Yangın söndürülürken, karayolunda trafik oluştu.

E-5' te otomobil alev alev yandı

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:22 Kaynak: İHA
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