E-5'te otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

İstanbul E-5 karayolu Halıcıoğlu mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce elektrik direğine ardından da ticari taksiye çarptı. İki kişinin yaralandığı kazada, otomobilin motoru yerinden koparak yola fırladı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında E-5 karayolu Halıcıoğlu mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine doğru seyir halinde olan 34 VF 7689 plakalı otomobil, kimliği öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine ardından da 34 TJM 91 plakalı bir ticari taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden fırlayarak yola savrulurken, kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafik akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobiller ve kopan motor kısmı çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Yola dökülen yağ ise belediye ekiplerinin çalışması ile temizlendi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan - Selim Bayraktar/ İHA)