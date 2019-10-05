Son Dakika Haberleri: E-5'te servis aracı devrildi: 5 yaralı
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E-5'te servis aracı devrildi: 5 yaralı

40 dakika önce

5 Karayolu Büyükçekmece İstikametinde ilerleyen servis aracının kontrolden çıkarak yola devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

E-5 Karayolu Büyükçekmece İstikametinde ilerleyen servis aracının kontrolden çıkarak yola devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında E- 5 Karayolu Büyükçekmece Mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametine ilerleyen servis aracı, sürücünün kontrolünden çıkarak yola devrildi. Kaza nedeniyle arkasından gelen sürücüler durmakta güçlük çekerken, kazada serviste bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalelerin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle E-5 Karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından yola devrilen servis aracı kaldırılarak kenara alındı. Servis aracının kaldırılmasının ardından trafikteki yoğunluk normale döndü.

(Erdal Can İçelli - Vedat Bayraktar/İHA)

E-5'te servis aracı devrildi: 5 yaralı

Büyükçekmece, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:05 Kaynak: İHA
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