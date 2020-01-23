E-5'te servis minibüsü alev aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel E-5'te servis minibüsü alev aldı - Son Dakika

E-5'te servis minibüsü alev aldı

6 saat önce

5'te Hadımköy mevkiinde servis minibüsü bir anda alev aldı.

E-5'te servis minibüsü alev aldı, System.String[]

E-5'te Hadımköy mevkiinde servis minibüsü bir anda alev aldı. Araçta sürücü dışında başka kimse olmaması faciayı önledi.

Olay, saat 17.30 sıralarında E-5 karayolu Hadımköy mevkiinde meydana geldi. Arızası nedeniyle servise bırakılan 34 LJZ 138 plakalı servis minibüsü arızası giderildikten sonra alınıp yola çıkarıldı. Sürücü Özkan Ayvalı, 2 kilometre araç ile ilerledikten sonra henüz bilinmeyen sebeple minibüs yanmaya başladı. Yol kenarına aracı çeken Ayvalı, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Araç kullanılamaz hale gelirken trafikte bir süre aksama meydana geldi.

(İHA)

Hadımköy, Ayvalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü, ABD'liler öldü
Amazon'un kurucusunun Bezos'un ardından başka önemli isimler de hacklenme riski altında iddiası AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 01:39:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: E-5'te servis minibüsü alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]