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E-5'te servis minibüsü alev topuna döndü - Son Dakika

E-5'te servis minibüsü alev topuna döndü

10.11.2021 21:21
E-5'te servis minibüsü alev topuna döndü

İstanbul'da E-5 karayolu Okmeydanı mevkiinde seyir halindeki bir minibüs henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı.

İstanbul'da E-5 karayolu Okmeydanı mevkiinde seyir halindeki bir minibüs henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında E-5 karayolu Okmeydanı mevkii Edirne istikametinde seyir halindeki servis minibüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bahri Çeçen idaresindeki 34 LMA 649 plakalı servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Alevleri fark eden şoför Bahri Çeçen, minibüsü durdurarak ilk başta söndürmeye çalıştı, daha sonra ise itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Servis minibüsü alev topuna döndü

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale etti. Yangına müdahale nedeniyle yolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Servis minibüsünün boş olması olası bir facianın yaşanmasını önledi. Minibüsün alev alev yandığı o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Kaputu açtım söndüremedim"

Şoför Bahri Çeçen, minibüste alevlerin yükseldiğini fark ettiğini söyleyerek, "Yolda duman çıktı, arabadan sağa çektim. Kaputu açtım söndüremedim. Personeli bırakmıştım eve geri geliyordum. Burada dumanı görünce dörtlüyü yaktım, sağa yanaştım. İndim aşağı kaputu açtım. Zaten alev başlamıştı, sadece dumanı gördüm. Kaputu açtım yangın söndürücüyü çıkardım, söndüremedik" şeklinde konuştu.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı. - İSTANBUL

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Okmeydanı, İstanbul, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa E-5'te servis minibüsü alev topuna döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: E-5'te servis minibüsü alev topuna döndü - Son Dakika
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