E-5'te seyir halinde olan otomobil direğe çarpıp takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

E-5'te seyir halinde olan otomobil direğe çarpıp takla attı: 2 yaralı

5 karayolunda seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yolda bulunan direğe çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

E-5 karayolunda seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yolda bulunan direğe çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada otomobil içinde bulunan iki kişi sıkışarak yaralandı. Kaza saat 00.20'de Beylikdüzü E-5 karayolu Haramidere Mevkii Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 R 4411 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola girdi. Yan yola girdikten sonra direğe çarpan otomobil takla attıktan sonra durabildi. Kazanın etkisiyle otomobillerdeki iki kişi sıkışarak yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri devam ediyor. Kaza yapan otomobil daha sonra olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle kirlenen yol belediye ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından tekrar açıldı. (Ahmet Faruk Sarıkoç - Davut Has/İHA)

Son Dakika

Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı

Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 indirim müjdesi! Yan koltuk ve aile tarifesi geliyor

Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var

İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı

Erdoğan'dan yeni MKYK üyelerine talimat: Herkes bölgesinde daha çok çalışsın, vatandaş "AK Parti burada yok" demesin

Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı

Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak

PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi