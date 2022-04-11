E-5'te seyir halinde yanan araç küle döndü - Son Dakika
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E-5'te seyir halinde yanan araç küle döndü

11.04.2022 09:46
E-5'te seyir halinde yanan araç küle döndü

Bahçelievler E-5 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Bahçelievler E-5 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye tarafından kısa sürede söndürülen otomobil adeta küle döndü.

Olay Yenibosna E-5 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Güven Ergören idaresindeki 34 FS 1996 plakalı araç seyir halinde ilerlerken bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Güven Ergören araçtan dumanlar yükselince otomobili kenara çekti. Dumanlar büyüdü araç alev alev yanmaya başladı. E-5 üzerinde yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti. Araçta meydana gelen yangın kısa sürede söndürülürken otomobil adeta küle döndü.

"Çok kötüydü"

Araç sahibi Güven Ergören, "Avcılar istikametinden gelirken baktım arabadan koku gelmeye başladı. Babamla annem de vardı. Arabada koku var konsolun üzerinden dumanlar çıkmaya başladı. Annem 'çek sağa yak dörtlüleri' dedi. Yangın söndürücüyü çıkardım heyecandan beceremedim yangın söndürücüyü çalıştırmayı. Geçen araçların birçoğunun yangın söndürücüsü çalışmadı. İtfaiyeyi aradım derken araba tutuştu" dedi. - İSTANBUL

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa E-5'te seyir halinde yanan araç küle döndü - Son Dakika


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