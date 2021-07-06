E-5'te sürücüsü telefonla konuşan kamyonet otomobile çarpıt: 2 yaralı - Son Dakika

E-5'te sürücüsü telefonla konuşan kamyonet otomobile çarpıt: 2 yaralı

İSTANBUL - E-5 Karayolu Bakırköy Çobançeşme mevkiinde iddiaya göre sürücüsü telefonla konuşan kamyonetin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında E-5 Karakolu Bakırköy Çobançeşme mevki Topkapı istikametinde meydana geldi. edinilen bilgiye göre, sürücü ismi henüz öğrenilemeyen 34 DNR 339 plakalı kapalı kasa kamyonet, önce bariyerlere vurdu. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra aynı yöne giden Vaddah Kahil idaresindeki 06 BVE 803 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada her iki sürücüsü yaralanırken, otomobilde yolculuk eden bir kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından her iki sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise başka kazanın olmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.