E-5'te Terör Estiren Trafik Magandası Kamerada
44 dakika önce
5 karayolu Avcılar mevkiinde trafikte makas atarak ilerleyen magandanın tehlikeli hareketleri saniye saniye kameralara yansıdı.
E-5 karayolu Avcılar mevkiinde trafikte makas atarak ilerleyen magandanın tehlikeli hareketleri saniye saniye kameralara yansıdı.
E-5 karayolu Avcılar mevkiinde bir trafik magandası yaptığı tehlikeli hareketlerle kazaya davetiye çıkardı. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde araçların arasından makas atarak ilerleyen maganda yürekleri ağza getirdi. Trafikte terör estiren magandanın tehlikeli hareketleri saniye saniye kameralara yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:03 Kaynak: İHA
Diyarbakır'da, Seçimi Kazanan HDP'li Mızraklı Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Karacaahmet Mezarlığı'nda İntihar Eden Bankacının Geride Bıraktığı Not Yürek Yaktı
Mazbatasını Alan Savcı Sayan X-ray Cihazını ve Kapıyı Söktürdü