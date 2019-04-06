E-5'te Terör Estiren Trafik Magandası Kamerada
29 dakika önce
5'te terör estiren trafik magandası kameradaİSTANBUL - E-5 karayolu Avcılar mevkiinde trafikte makas atarak ilerleyen magandanın tehlikeli hareketleri saniye saniye kameralara yansıdı.
E-5'te terör estiren trafik magandası kamerada
İSTANBUL - E-5 karayolu Avcılar
mevkiinde trafikte makas atarak ilerleyen magandanın tehlikeli hareketleri saniye saniye kameralara yansıdı.
E-5 karayolu Avcılar mevkiinde bir trafik magandası yaptığı tehlikeli hareketlerle kazaya davetiye çıkardı. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde araçların arasından makas atarak ilerleyen maganda yürekleri ağza getirdi. Trafikte terör estiren magandanın tehlikeli hareketleri saniye saniye kameralara yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:34 Kaynak: İHA
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