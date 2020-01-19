E-5'te ticari taksi aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel E-5'te ticari taksi aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

E-5'te ticari taksi aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Beylikdüzü E-5'te bir araç tarafından sıkıştırılan ticari taksi, aydınlatma direğine çarptı.

Beylikdüzü E-5'te bir araç tarafından sıkıştırılan ticari taksi, aydınlatma direğine çarptı. Kazada taksi sürücüsü yaralandı.

Olay, Beylikdüzü E-5'te meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksi bir araç tarafından sıkıştırılınca şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aydınlatma direğine çarpan taksinin sürücüsü Hüseyin Tunç hafif yaralanırken, takside bulunan Nijerya uyruklu M.L. isimli kadın ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Nijerya uyruklu kadın yolcu ise. sağlık kontrolleri ayakta yapıldıktan sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

(İHA)

E-5'te ticari taksi aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Beylikdüzü, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
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