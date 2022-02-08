E-5'te tır kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

Büyükçekmece E-5 karayolu Güzelce mevkiinde şiddetli yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kayan TIR'ın kasası ile çekicisi arasındaki makas kırıldı. Yan dönen tır yolu kapatırken, kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametine trafik durdu.

Kaza saat 13.20 sıralarında E-5 Güzelce mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. 77 EN 243 plakalı Halil Özdemir yönetimindeki tır yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak önce bariyere vurdu ardından da yan döndü. Kafasını araç içine çarpan Özdemir hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Özdemir tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Tırın yolu kapatmasıyla E-5'te trafik durdu. Trafikte kalan araçlar geri manevra yaparak yan yola geçti. Kaza araçta bulunan İsmail Berk, "Araba kaydı başka araca vurmadık makası kırıldı. Şoförün kafası yarıldı" dedi. Tırı kaldırmak için çalışma başlatıldı.

(Murat Delice - Mert Yıldırım/ İHA)