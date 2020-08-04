E-5'te trafiği kilitleyen kaza: 4 yaralı - Son Dakika

E-5'te trafiği kilitleyen kaza: 4 yaralı

Lastiği patlayan park halindeki TIR'a arkadan çarpan araç zincirlemeye kazaya neden oldu

Kaza sonrası oluşan trafik drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Avcılar E-5'te lastiği patladığı için sağ şeritte duran araç TIR'a çarpan araç zincirleme kazaya neden oldu. Toplam 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi hafif yaralanırken Küçükçekmece istikametinde durma noktasına gelen trafik drone ile havadan da görüntülendi.

Olay, 15.00 sıralarında E-5 karayolu Avcılar mevkii Küçükçekmece istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre lastiği patlaya 34 BRA 257 plakalı TIR sürücüsü sağ şeride park ederek yardım beklemeye başladı. Bu sırada hızla gelen 34 AAE273 plakalı araç TIR'ı fark son anda fark ederek arkadan çarptı. Diğer iki aracında arka arkaya çarpışmasıyla zincirleme trafik kazası yaşandı. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılara müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekiplerince yapıldı. İtfaiye ekipleri ise araçlarda kaza sonrası yanma ihtimaline karşın olay yerine sevk edildi.

Yaşananları anlatan bir vatandaş, " Siyah araç hızla geliyordu vurdu TIR'a sonra diğer araçlara da vurdu" dedi.

Kaza sonrası E-5 Küçükçekmece istikametinde trafik durma noktasına gelirken oluşan yoğun trafik drone ile havadan da görüntülendi.