E-5'te trafiği kilitleyen motosiklet kazası
1 saat önce
5'te trafiği kilitleyen motosiklet kazası Trafik durma noktasına geldiİSTANBUL - E-5 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 2 motosikletin karıştığı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:53 Kaynak: İHA
E-5'te trafiği kilitleyen motosiklet kazası
Trafik durma noktasına geldi
İSTANBUL - E-5 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 2 motosikletin karıştığı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
E-5 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti Mecidiyeköy
Mevkiinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde orta şeritte seyir halinde olan sürücü motosikletinde meydana gelen arıza nedeniyle sağ şeride geçmek istedi. Sürücünün aniden şerit değiştirmesiyle arkadan gelen bir başka motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler yola savruldu. Motosiklet
sürücülerinin kazaya karıştığını gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüler hastanelere kaldırılarak tedavi altın alındı. Meydana gelen trafik kazası nedeniyle E-5'te tek şerit trafiğe kapanırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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