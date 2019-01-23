E-5'te Vinç Trafiği Kilitledi, O Anlar Havadan Görüntülendi
59 dakika önce
İstanbul Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu Güzelyurt mevkiinde transit yolda seyir halinde giden bir vinç aniden yan yola devrildi.
İstanbul Beylikdüzü
'nde E-5 Karayolu Güzelyurt
mevkiinde transit yolda seyir halinde giden bir vinç aniden yan yola devrildi. Yan yoldaki ticari araca zarar veren vincin sürücüsü hafif yaralanırken, kaza sonrası oluşan trafik havadan görüntülendi. Kaza, saat 15.45 sıralarında E-5 Karayolu Güzelyurt mevkisi Avcılar
istikametinde meydana geldi. Transit yolda giden yük eşya taşımakta kullanılan vincin sürücüsü iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yola devrildi. Kaza sonrası yan yolda giden ticari aracın ön kısmında maddi zarar meydana geldi. Kaza sonrası devrilen vincin sürücüsü elinden yaralandı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ekipleri devrilen vincin kaldırılması için çalışmalara başladı. Kaza sonrası aracında maddi hasar meydana gelen ticari araç sürücüsü yaşananları aktardı. Bölgede trafik durma noktasına gelirken trafik ise havadan drone ile görüntülendi.
(İHA)
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:11 Kaynak: İHA
3 Aylık Bebeğin Ölümüne Yol Açan Ünlü Şarkıcı İçin 15 Yıl Hapis Cezası İstendi
Cem Özer, Setinde Kaza Geçirdiği Sinan Çetin'e Ateş Püskürdü: Onun Zorlamasıyla Ayağımı Kırdım
Küçük Çocuklara Cinsel Organını Gösteren Sapık, İlk Duruşmada Tahliye Edildi
Gazete Dağıtıcısı, Evi Yanan Afgan Ailenin Hayatını Kurtardı