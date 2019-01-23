Son Dakika Haberleri: E-5'te Vinç Trafiği Kilitledi, O Anlar Havadan Görüntülendi

E-5'te Vinç Trafiği Kilitledi, O Anlar Havadan Görüntülendi

59 dakika önce

İstanbul Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu Güzelyurt mevkiinde transit yolda seyir halinde giden bir vinç aniden yan yola devrildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu Güzelyurt mevkiinde transit yolda seyir halinde giden bir vinç aniden yan yola devrildi. Yan yoldaki ticari araca zarar veren vincin sürücüsü hafif yaralanırken, kaza sonrası oluşan trafik havadan görüntülendi. Kaza, saat 15.45 sıralarında E-5 Karayolu Güzelyurt mevkisi Avcılar istikametinde meydana geldi. Transit yolda giden yük eşya taşımakta kullanılan vincin sürücüsü iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yola devrildi. Kaza sonrası yan yolda giden ticari aracın ön kısmında maddi zarar meydana geldi. Kaza sonrası devrilen vincin sürücüsü elinden yaralandı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ekipleri devrilen vincin kaldırılması için çalışmalara başladı. Kaza sonrası aracında maddi hasar meydana gelen ticari araç sürücüsü yaşananları aktardı. Bölgede trafik durma noktasına gelirken trafik ise havadan drone ile görüntülendi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:11 Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Güzelyurt, 3. Sayfa
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