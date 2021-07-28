E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı - Son Dakika

Maltepe E-5 karayolu İstanbul istikametinde, bugün saat 14.00 sıralarında akan trafikte 34 ST 5273 plakalı Renault marka araç, frene basarak yavaşladı. Yavaşlayan aracın arkasında seyreden araçların, öndeki aracın hızına inemeyerek hızla birbirine çarpmaları sonucunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İKİ MİNİBÜS ARASINDA SIKIŞTI

Kazaya karışan araçların arasında bulunan Peugeot marka 06 BU 5202 plakalı araç 2 minibüs arasında sıkışarak ağır hasar aldı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafikte güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri Peugeot markalı araçta sıkışan kadını kurtarma çalışmalarına başladı.

BİRİ AĞIR 4 YARALI

Sıkıştığı yerden kurtarılan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, aracın sürücüsü de hafif yaralı olarak tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Peugeot markalı araca arkadan çarpan Mercedes marka 34 RV 2762 plakalı minibüste bulunan yabancı uyruklu 4 kişilik aileden birisi çocuk olmak üzere 2 kişi de hafif yaralandı. Kazaya karışan diğer araçlarda bulunan kişiler yara almazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluşurken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Öte yandan kaza, drone ile havadan da görüntülendi.