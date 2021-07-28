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E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı - Son Dakika

E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı

28.07.2021 17:37

İstanbul istikametinde Maltepe E-5 Karayolunda bir otomobilin frene basıp yavaşlaması üzerine zincirleme kaza yaşandı. Arkadakilerin öndeki aracın hızına inememesi nedeniyle 5 araç birbirlerine girdi. Kazada bir araç, 2 minibüs arasında kalırken, araç içinde sıkışan kadın ağır yaralandı. Toplamda 4 yaralının olduğu kaza sonucu trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Maltepe E-5 karayolu İstanbul istikametinde, bugün saat 14.00 sıralarında akan trafikte 34 ST 5273 plakalı Renault marka araç, frene basarak yavaşladı. Yavaşlayan aracın arkasında seyreden araçların, öndeki aracın hızına inemeyerek hızla birbirine çarpmaları sonucunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

E-5'te yavaşlayan otomobil kazaya neden oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı

İKİ MİNİBÜS ARASINDA SIKIŞTI

Kazaya karışan araçların arasında bulunan Peugeot marka 06 BU 5202 plakalı araç 2 minibüs arasında sıkışarak ağır hasar aldı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafikte güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri Peugeot markalı araçta sıkışan kadını kurtarma çalışmalarına başladı.

E-5'te yavaşlayan otomobil kazaya neden oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı

BİRİ AĞIR 4 YARALI

Sıkıştığı yerden kurtarılan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, aracın sürücüsü de hafif yaralı olarak tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Peugeot markalı araca arkadan çarpan Mercedes marka 34 RV 2762 plakalı minibüste bulunan yabancı uyruklu 4 kişilik aileden birisi çocuk olmak üzere 2 kişi de hafif yaralandı. Kazaya karışan diğer araçlarda bulunan kişiler yara almazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

E-5'te yavaşlayan otomobil kazaya neden oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluşurken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Öte yandan kaza, drone ile havadan da görüntülendi.

E-5'te yavaşlayan otomobil kazaya neden oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı

İstanbul, Maltepe, Kaza, E 5, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı - Son Dakika
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