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E-5'te yola atlayıp karşıya geçmeye çalışan gençler kamerada - Son Dakika

E-5'te yola atlayıp karşıya geçmeye çalışan gençler kamerada

28.09.2021 10:31
E-5'te yola atlayıp karşıya geçmeye çalışan gençler kamerada, System.String[]

İstanbul Pendik E-5 karayolunda üst geçit kullanmak yerine yola atlayıp yolun karşısına geçmeye çalışan gençler yürekleri ağza getirdi.

İstanbul Pendik E-5 karayolunda üst geçit kullanmak yerine yola atlayıp yolun karşısına geçmeye çalışan gençler yürekleri ağza getirdi. Gençlere çarpmamak için otomobil sürücüleri yolda durmak zorunda kalırken gençler ise umursamadan yollarına devam etti. O tehlikeli anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde E-5 karayolu Pendik mevkiinde yaşandı. E-5'te üst geçidi kullanmak yerine yola atlayıp yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan gençler yürekleri ağza getirdi. Yoldaki sürücüler gençlere çarpmamak için ani fen yapmak zorunda kaldı. Yola atlayan gençler ise aldıkları riski umursamayıp hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. E-5 karayoluna atlayan gençlerin kazaya davetiye çıkardığı olayda şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadı.

Gençlerin E-5 karayoluna atlayıp yolun karşısına geçmeye çalıştığı yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde E-5'e atlayan iki genç yoldan geçen araçlara aldırmadan yolun karşısına koşarak geçmeye çalışıyor. Sürücüler ise gençlere çarpmamak için ani fren yapıyor. - İSTANBUL

E-5'te yola atlayıp karşıya geçmeye çalışan gençler kamerada
E-5'te yola atlayıp karşıya geçmeye çalışan gençler kamerada
E-5'te yola atlayıp karşıya geçmeye çalışan gençler kamerada
E-5'te yola atlayıp karşıya geçmeye çalışan gençler kamerada

Üst Geçit, Otomobil, Pendik, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa E-5'te yola atlayıp karşıya geçmeye çalışan gençler kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: E-5'te yola atlayıp karşıya geçmeye çalışan gençler kamerada - Son Dakika
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