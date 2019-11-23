Son Dakika Haberleri: E-5'te yolcu indirmek istedi zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa E-5'te yolcu indirmek istedi zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika

E-5'te yolcu indirmek istedi zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı

6 saat önce

5'te yolcu indirmek istedi zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralıİSTANBUL - Beylikdüzü E-5'te bir kadın sürücü sağ şeritte yolcu indirmek isterken zincirleme kazaya neden oldu.

E-5'te yolcu indirmek istedi zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı

İSTANBUL - Beylikdüzü E-5'te bir kadın sürücü sağ şeritte yolcu indirmek isterken zincirleme kazaya neden oldu. Kazada motosikletinden yola fırlayan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırılırken trafik bir süreliğine durdu.

Kaza, dün öğlen 13.00 sıralarında E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkisi Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre, 34 SYH 51 plakalı aracın sürücüsü kadın yanındaki akrabasını sağ şeritten araçtan indirmek istedi. Bu sırada arkadan gelen 34 BMR 738 plakalı araç sürücüsü de önündeki aracı son anda fark ederek frene bastı ancak araca vurdu. Arkadan gelen motosiklette hafif ticari araca çarptı, sürücüsü motosikletten uçtu. Yaralanan motosiklet sürücüsü için olay yerine sağlık ve polis ekibi çağrıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ile motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zincirleme kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşananları anlatarak, "Siyah araç önde duruyordu. Ben de sola kırdım arkadan da motosikletin geldiğini gördüm. Motosiklet bana arkadan vurunca diğer araca çarptım" dedi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre durma noktasına geldi.

E-5'te yolcu indirmek istedi zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı

Beylikdüzü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı
Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 15:38:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: E-5'te yolcu indirmek istedi zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]