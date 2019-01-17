E-5'te Yolcu Minibüsü Alev Aldı, Faciadan Dönüldü

5'te yolcu minibüsü alev aldı, faciadan dönüldü Vatandaşlar minibüsü sündürmek için karayolunda mekik dokuduİSTANBUL - E-5 Otoyolu Yenisahra Mevkii'nde bir yolcu minibüsü alev aldı.

E-5'te yolcu minibüsü alev aldı, faciadan dönüldü

Vatandaşlar minibüsü sündürmek için karayolunda mekik dokudu



İSTANBUL - E-5 Otoyolu Yenisahra Mevkii'nde bir yolcu minibüsü alev aldı. Yangına ilk müdahale minibüs şoföründen gelirken, diğer sürücüler ellerinde yangın tüpleriyle yangını söndürmek için karayolunda adeta mekik dokudu. Minibüste yolcu olmaması olası bir faciayı önlerken, yangın nedeniyle yoğun trafik oluştu.

E-5 Karayolu Yenisahra Mevkii'nde seyir halinde giden bir yolcu minibüsü birden alev aldı. Minibüsün motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede aracı sardı. Aracın yandığını fark eden minibüs şoförü anında alevlere müdahale etti. Minibüsün yandığını gören diğer sürücüler ise araçlarından getirdikleri yangın tüpleri ile yangına müdahale etti. E-5'te minibüsü söndürmek için büyük bir uğraş verilirken, o anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi. Öte yandan yangın nedeniyle trafik oluşurken, söndürülen minibüs yoldan çekilerek yol trafiğe açıldı.

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