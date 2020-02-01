E-5'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel E-5'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika

E-5'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı

6 saat önce

Zeytinburnu Topkapı E-5'te zincirleme kaza meydana geldi.

E-5'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı, System.String[]

Zeytinburnu Topkapı E-5'te zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi öldü, aralarında kadının olduğu 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, 02.50 sularında Zeytinburnu D-10 Karayolu Topkapı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kadir Özkan idaresindeki otomobilin yakıtı bitince yakınlarından destek istedi. Yardıma gelen yakınlarına başka bir otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi araçlarda sıkışarak ağır yaralandı. Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslime edildi. kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametine trafik tek şeritten sağlanıyor. Ekiplerin çalışması sürüyor.

(İHA)

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:50 Kaynak: İHA
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