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E-5'te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

56 dakika önce

5 karayolu Haramidere mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

E-5'te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi, System.String[]

E-5 karayolu Haramidere mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.


Edinilen bilgiye göre, E-5 karayolu Haramidere mevkii Ankara istikametinde saat 23.00 sıralarında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan çok sayıda kişi yaralanırken, trafikte bulunan sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları sürerken, Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:29 Kaynak: İHA
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