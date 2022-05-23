E-5'teki düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada - Son Dakika
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E-5'teki düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada

23.05.2022 08:25
E-5'teki düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada

Büyükçekmece E-5'te düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açtı.

Büyükçekmece E-5'te düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açtı. Trafiği yavaşlatıp havaya ateş eden magandalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece E-5 Mimaroba Beylikdüzü istikametinde önceki gün bir düğün konvoyunda sürücüler havaya ateş edip trafiği yavaşlattı. Çevredeki vatandaşlara aldırmayan şahısların o anları ise yoldaki bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan o görüntüler izleyenlere bu kadarına pes dedirtti. - İSTANBUL

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Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Yeşil alanlar sarı düğün çiçekleriyle renklendi Yeşil alanlar sarı düğün çiçekleriyle renklendi
Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Düğün, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa E-5'teki düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: E-5'teki düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada - Son Dakika
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