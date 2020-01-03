E-5'teki makas terörüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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E-5'teki makas terörüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
6 saat önce
5 karayolu Küçükçekmece mevki'inde makas atarak seyreden seyreden otomobil kontrolden çıkarak önce 2 araca çarpmış ardından ters dönerek yaklaşık 500 metre sürüklenmişti.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:29 Kaynak: İHA
E-5 karayolu Küçükçekmece mevki'inde makas atarak seyreden seyreden otomobil kontrolden çıkarak önce 2 araca çarpmış ardından ters dönerek yaklaşık 500 metre sürüklenmişti. Kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
E-5 karayolu Küçükçekmece mevki'inde makas atarak ilerleyen 34 ZE 4803 plakalı aracın sürücüsü Ü.H. direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Kontrolden çıkan otomobil aynı istikamette setrettiği 2 otomobile çarparak takla atmış ve yaklaşık 500 metre sürüklenmişti. 4 kişinin hafif yaralandığı kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. - İSTANBUL
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