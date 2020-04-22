E-5'teki trafik yoğunluğu böyle görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Genel E-5'teki trafik yoğunluğu böyle görüntülendi - Son Dakika

E-5'teki trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

6 saat önce

5'teki trafik yoğunluğu böyle görüntülendi Sabah saatlerinde E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine trafik yoğunluğu yaşanırken, yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

E-5'teki trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

İSTANBUL - Sabah saatlerinde E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine trafik yoğunluğu yaşanırken, yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu gece 00.00'dan itibaren İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa getirileceği duyurulmuştu. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sabah saatlerinde E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine trafik yoğunluğu yaşandı. Yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

E-5'teki trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

Küçükçekmece, Avcılar, Sabah, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:55 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
E-5'teki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim         
16:34
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi         
16:29
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi         
16:25
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim         
16:09
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor         
16:07
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı         
16:01
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur         
15:58
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş         
15:51
Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu         
15:47
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı         
15:28
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim         
15:21
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu         
15:17
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL         
15:15
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi         
15:10
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi         
14:51
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde         
14:46
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti         
14:36
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı         
14:35
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı         
14:33
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü         
14:00
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek         
13:57
Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi         
13:52
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı         
13:49
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin         
13:46
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi         
13:46
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek         
13:41
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı         
13:35
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi         
13:33
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor         
13:26
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak         
13:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 16:39:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: E-5'teki trafik yoğunluğu böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]