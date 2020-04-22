E-5'teki trafik yoğunluğu böyle görüntülendi - Son Dakika

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E-5'teki trafik yoğunluğu böyle görüntülendi
6 saat önce
5'teki trafik yoğunluğu böyle görüntülendi Sabah saatlerinde E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine trafik yoğunluğu yaşanırken, yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
E-5'teki trafik yoğunluğu böyle görüntülendi
İSTANBUL - Sabah saatlerinde E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine trafik yoğunluğu yaşanırken, yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu gece 00.00'dan itibaren İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa getirileceği duyurulmuştu. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sabah saatlerinde E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine trafik yoğunluğu yaşandı. Yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:55 Kaynak: İHA
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