E-5 trafiğini kilitleyen kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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E-5 trafiğini kilitleyen kaza: 1 yaralı

6 saat önce

5 Karayolunda makas atarak ilerleyen lüks otomobil kazaya sebebiyet vererek iki aracın birbirine girmesine neden oldu.

E-5 trafiğini kilitleyen kaza: 1 yaralı, System.String[]

E-5 Karayolunda makas atarak ilerleyen lüks otomobil kazaya sebebiyet vererek iki aracın birbirine girmesine neden oldu. Korona virüs nedeniyle rahatlayan trafik, kaza nedeniyle kilitlenerek durma noktasına geldi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında E-5 Karayolu Cennet Mahallesi mevkii Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre, E-5'te hızla ilerleyen lüks marka bir otomobil, kazaya sebebiyet vererek iki aracın birbirine girmesine neden oldu. Bir kişinin hafif yaralandığı kaza korona virüs nedeniyle son haftalarda rahatlama yaşanan E-5 trafiğini kilitledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda dubalarla önlem alarak durma noktasına gelen trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise hafif yaralıya müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte E-5'te trafik normale döndü.

(İHA)

Cennet Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:15 Kaynak: İHA

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