E-5 ve metrobüs istasyonlarının boş hali havadan görüntülendi - Son Dakika

Beylikdüzü E-5 Karayolu bomboş kaldı. İnsanların yoğun olarak kullandığı metrobüsler de yine boş kalırken havadan drone ile görüntülendi.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında dün akşam saatlerinde İç işleri Bakanlığı tarafından yeni bir genel daha yayınlanmıştı. Yayınlanan genelge kapsamında İstanbul'da aralarında bulunduğu 31 şehre 2 günlük belirlenen maddeler dışında sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Genelge sonrası E-5 kara yolunun en yoğun olduğu Avcılar Beylikdüzü hattının boş hali drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan yine vatandaşların yoğun olarak kullandığı metrobüs istasyonları da yine drone ile görüntülendi.

(Murat Delice/İHA)