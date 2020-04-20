Son Dakika › Genel › E-5 ve metrobüs yollarında kısıtlama sonrası hareketlilik böyle görüntülendi - Son Dakika
E-5 ve metrobüs yollarında kısıtlama sonrası hareketlilik böyle görüntülendi
6 saat önce
5 ve metrobüs yollarında kısıtlama sonrası hareketlilik böyle görüntülendi 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Avcılar'da E-5 Karayolu, metrobüs durakları ve yaya yürüyüş yollarındaki hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.
E-5 ve metrobüs yollarında kısıtlama sonrası hareketlilik böyle görüntülendi
İSTANBUL - 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Avcılar'da E-5 Karayolu, metrobüs durakları ve yaya yürüyüş yollarındaki hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusu sonrası İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehire 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ardından ilk günde İstanbul'da E-5 karayolu ve yaya yürüyüş yolları ve metrobüs yollarında hareketlilik yaşandı. Trafik yoğunluk uygulamasında yoğunluk yüzde 11 olarak görüldü. Yaşanan hareketlilik ise drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 09:17 Kaynak: İHA
Son Dakika Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım