E-5 ve metrobüs yollarında kısıtlama sonrası hareketlilik böyle görüntülendi - Son Dakika

E-5 ve metrobüs yollarında kısıtlama sonrası hareketlilik böyle görüntülendi

İSTANBUL - 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Avcılar'da E-5 Karayolu, metrobüs durakları ve yaya yürüyüş yollarındaki hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusu sonrası İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehire 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ardından ilk günde İstanbul'da E-5 karayolu ve yaya yürüyüş yolları ve metrobüs yollarında hareketlilik yaşandı. Trafik yoğunluk uygulamasında yoğunluk yüzde 11 olarak görüldü. Yaşanan hareketlilik ise drone ile havadan görüntülendi.