E-5 yanyolda bir araç takla attı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa E-5 yanyolda bir araç takla attı - Son Dakika

E-5 yanyolda bir araç takla attı

7 saat önce

5 yanyolda takla atan bir araçta bulunan iki kişi yaralandı.

E-5 yanyolda bir araç takla attı, System.String[]

E-5 yanyolda takla atan bir araçta bulunan iki kişi yaralandı. Trafiğe kapatılan yol, vatandaşların yardımıyla aracın kaldırılmasıyla tekrar açıldı.


Kaza, saat 14.00 sularında E-5 Çobançeşme Yanyol- Sefaköy yönünde meydana geldi. 34 VK 051 plakalı araç, Sefaköy istikametinde ilerlerken, Çobançeşme mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine takla atıp yanyola uçtu. Kaza sonucu araçta bulunan iki kişi hafif yaralanırken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri çağrıldı.


Kaza sonrası Çobançeşme yanyol bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar ters dönen aracı tekrar düzeltip çekiciye yükledi. Yolda oluşan cam parçaları temizlendikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - İSTANBUL

Sefaköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kobe'nin helikopter pilotundan 2015'te dikkat çeken ihlal
Afet Uzmanı Yıldırım Güngör canlı yayında uyardı: Kerpiç evler yıkılabilir, boşaltılmalı İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı Kontrol noktasından kaçan sürücü, polis memurunun direksiyonunu tutmasıyla durmak zorunda kaldı

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 22:21:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: E-5 yanyolda bir araç takla attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]