E-5 Yanyolda Trafikte Ters Yönde İlerleyen Bisiklet Sürücüsü Kamerada

Bahçelievler E-5 yanyolda trafikte ters yönde seyreden bisiklet sürücüsü, yürekleri ağza getirdi.

Bahçelievler E-5 yanyolda trafikte ters yönde seyreden bisiklet sürücüsü, yürekleri ağza getirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Radyo Yayın ve İdari Koordinatörü Murat Kazanasmaz'ın twitter hesabından paylaştığı görüntüler sabah 07.10 sıralarında Bahçelievler E-5 Yanyol'da kaydedildi. Trafikte ters yönde ilerlemeye çalışan bisiklet sürücüsü, hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Bisiklet sürücüsünün tehlikeli ilerleyişi saniye saniye kameralara yansıdı.



Kazanasmaz, görüntüleri "Bisiklet veya motosiklet kullanmanız trafik kurallarına uymayacağınız ya da diğer araçlardan üstün olduğunuz anlamına gelmiyor. Diğer kara taşıtları ile aynı sorumluluğa sahipsiniz! "Trafikte bizi de görün" demekle olmuyor" notuyla paylaştı. - İSTANBUL

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