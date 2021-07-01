E-5 yolu üzerinde genç avukat, aracın önüne atlayıp intihar etti - Son Dakika

E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde sabah saat 04.50 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul Barosuna kayıtlı 28 yaşındaki Gökhan Dirican, aracını yol kenarında park ederek durdurdu. Aracından çıkıp bir süre bekleyen genç avukat, gelen kapalı kasa bir aracın önüne atladı. Avukata çarpan araç kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ARACI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ekipler, Dirican'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemeden sonra genç avukatın cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.